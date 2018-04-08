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أخبار البلد

سكان مشروع «ضاحية الشرق» بالتجمع: نعيش 3 سنوات من الإهمال وأطفالنا معرضون للخطر

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
يعانى سكان مشروع "ضاحية الشرق" بالتجمع الخامس، مشاكل عديدة، يأتى فى مقدمتها تأخر موعد تسليم المشروع لأكثر من 9 سنوات، مما يهدد حياة أكثر من 1000 أسرة بتحويل المكان الى منطقة عشوائية.

أرجع السكان أسباب المشكلة إلى ما اعتبروه إهمالا شديدا فى الإشراف الهندسي على المشروع، ورغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهالى خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن المسئولين بشركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" لم يقدموا لهم أى اجابة على أرض الواقع.

"صدى البلد" استطلع آراء السكان حول ما يواجهونه من مشاكل، وأوضح شكري محمد، أحد سكان مشروع "ضاحية الشرق" ، أن ردود الشركة على المشاكل كانت ولا زالت نظرية دون أن تقدم حلولا على أرض الواقع، رغم الصورة السلبية التى يعاني منها السكان، ومنها ضعف الخدمات والإهمال الشديد في المنطقة، الأمر الذي أدى، الى فض الجمعية العمومية دون انتخاب اتحاد الشاغلين وتأكيد الملاك على أن اتحاد الشاغلين لا يجب أن يتم قبل انتهاء المشروع وتسليم كافة المرافق للجهات المختصة .

وأضاف أن الموقف القانوني في صالح السكان حيث أن المادة 4 بالعقد الشركة ملزمة بالاشراف على اعمال البناء، مشيرًا إلى أن التقاعس في الإشراف منذ 2009، هو السبب المباشر فى الحالة التى يعانى منها سكان الضاحية.

وأشار إلى أن، النقص في الخدمات يتمثل في إنقطاع مياه الشرب بشكل يومي ولساعات طويلة، بالإضافة إلى عدم إكمال إجراءات تسليم المنطقة لشركة مياه الشرب، حيث تتهرب الشركة من مسؤولياتها في مراجعة شبكة الصرف وصيانتها وتغطية البالوعات المفتوحة.

وعن حالة الطرق والإنارة بالشوارع، أوضح أن الشركة لم تقم بإنهاء الطبقة الأخيرة من الأسفلت، كما أنه لا يوجد أغطية لغرف المجاري العمومية، والذي يشكل خطرا على الأطفال.

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