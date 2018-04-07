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رياضة

لاسانا ديارا يحسم مصيره مع سان جيرمان

السبت 07/أبريل/2018 - 03:49 م
لاسانا ديارا، لاعب
لاسانا ديارا، لاعب وسط باريس سان جيرما
محمد رشاد
حسم لاسانا ديارا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، مصيره، في ظل الأنباء التي تتردد حول رحيله عن الفريق الفرنسي خلال الصيف المقبل.

وقال ديارا في تصريحات أبرزها موقع "10 سبورت" الفرنسي: "سأبقى في باريس سان جيرمان الموسم المقبل".

وأكد اللاعب الفرنسي بذلك مصيره، رغم كل التكهنات التي تشير إلى قرب الإطاحة بأوناي إيمري، المدير الفني للفريق الباريسي، عقب نهاية الموسم، والذي كان وراء ضم لاسانا ديارا مجانا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق أنه لا مشكلة في استبداله خلال لقاء الأمس أمام سانت إيتيان، الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الكثيرين تناسوا أنه لا يشارك في المباريات منذ فترة طويلة.

وشدد لاسانا ديارا على أنه راض تماما عن مستواه الحالي مع الفريق، مؤكدا أن علاقته قوية للغاية بالمدرب وإدارة النادي الباريسي.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع ديارا لمدة موسم ونصف الموسم، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2019.

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