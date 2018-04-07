240 مليون دولار إيرادات فيلم Ready Player One

حقق فيلم Ready Player One، إيرادات بلغت 240.79 مليون دولار فى أقل من 10 أيام على بداية عرضه فى السينما، وهو من الأفلام، التى يتوقع أن تنافس بقوة على Box Office خلال 2018.



فيلم Ready player one يعرض فى 49 دولة حول العالم وهو فيلم أكشن خيال علمى، كتب له السيناريو أرنست كلاين، وإريك إيسون، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، قام ببطولة تاى شيريدان، وأوليفيا كوك، بن مندلسون، سايمون بيج، مارك ريلانس، سوزان لينش، ومن إخراج ستيفن سبيلبرج.



وتدور أحداث فيلم Ready player one حول مبتكرMMO، الذى يقرر من خلال فيديو أن يجعل كل مستخدمى Oasis يشاركون فى تحدى البحث عن بيضة عيد الفصح، وتكون مكافاة من يجدها الحصول على ثروة كبيرة.