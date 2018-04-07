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منوعات

فيل ضخم يهاجم سائحين بسبب رائحة الطعام.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أحمد شريف
هاجم فيل عملاق سيارة جيب مليئة بسائحين متجولين في رحلة سفاري، بحديقة "يالا" الوطنية في سريلانكا.

وتظهر لقطات نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، فيلا ينقض على عربة دفع رباعي مكشوفة مكتظة بالسائحين، بعد أن اشتم رائحة الطعام مع زوار الحديقة، ليدخل خرطومه الضخم ويلفه حول أعمدة السيارة ويقوم بهزها بعنف، ليفر السائحون خوفًا على حياتهم من بطش الفيل .

فيما تهشمت السيارة بالكامل جراء هجوم الفيل العنيف والضخم، وبالرغم من المواجهة المميتة لم يلق أيًا من السائحين مصرعه.

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