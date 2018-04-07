رئيس الوزراء يبحث مع محافظ بورسعيد تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد.



التقى "إسماعيل" اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل الشباب بالمناطق الصناعية، وذلك من خلال طرح 66 مصنعًا، وكانت المرحلة الأولى تم خلالها تشييد 58 مصنعًا يصدر إنتاجه، وعرض المحافظ موقف تطوير منطقة عزبة أبو عوف التي تمت إزالة العشوائيات منها وتحويلها إلى مناطق سكنية، فضلًا عما يتعلق بالموقف التنفيذي للمنطقة اللوجستية بمنطقة القناة الداخلية والتي يتم بها تنفيذ أكبر سوق في الشرق الأوسط لتجارة الأسماك يتم افتتاحها في شهر أكتوبر المقبل.



تناول المحافظ خلال اللقاء المخطط العام لتطوير منطقة غرب بورسعيد، وكذا استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي باعتبار محافظة بورسعيد أول محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وتناول اللقاء استعراض المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها داخل المحافظة، حيث يتم حاليًا تحديد بعض المناطق لطرحها على المستثمرين بهدف إنشاء فنادق على أحدث مستوى.



من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الدعم اللازم لشبكة الطرق والرصف وكذا شبكات الصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.