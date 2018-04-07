مسئولون أمريكيون: دعم روسيا للأسد من أهم أسباب العقوبات الأمريكية على موسكو

نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم اليوم /السبت/ إن دعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد من أهم أسباب العقوبات الأمريكية على روسيا، واتهامهم موسكو بانتهاج "أنشطة خبيثة" فى مناطق مختلفة من العالم.



كانت الولايات المتحدة قد فرضت ،في وقت سابق ، عقوبات على سبعة من كبار رجال الأعمال في روسيا و12 شركة يملكونها، وكذا 17 مسئولا حكوميا كبيرا، وتجمد هذه العقوبات أصول الأفراد والشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم في مجال الأعمال بشتى أنواعها.



ومن جانبها، توعدت موسكو برد قاس على العقوبات التى فرضتها واشنطن على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا .

