ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تنمية جنوب الصعيد تتصدر مناقشات محلية النواب.. الثلاثاء المقبل

السبت 07/أبريل/2018 - 03:48 م
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، لمناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

ونص القانون على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والرى)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة.

وبشأن الاختصاصات تضمن القانون أن يتولى مجلس الإدارة اختصاصاته وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة واعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة،يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وبشأن الموارد تضمن القانون أن تتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة، ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها.

كما يحق للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

كما تعقد اللجنة إجتماعين يوم الخميس، ﻷستمرار مناقشة قانون السايس، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثله بوزير العدل.

ترشيحاتنا

دبلوماسي سابق: لقاء ترامب وتميم خطوة على طريق حل الأزمة الخليجية

احذر الإفراط في تناول البصل الأخضر لخمسة أسباب!

حماصة يدعم يد الأهلي في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

رئيس المكسيك يرد بقسوة على تصريحات ترامب المسيئة لبلاده.. فيديو

شاهد.. أبناء ترامب في حفل زفاف رجل أعمال كبير بدبي

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

الشوط الأول.. «ليفربول صلاح» يتعادل مع إيفرتون سلبيا بالدوري الإنجليزي

حسام حبيب ينشر سورة «الفلق» قبل عقد قرانه على شيرين عبد الوهاب

خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو

اللجنة المالية تكشف عن رواتب الجهاز الفني للزمالك

وزير النقل: 30 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق.. صور

بيان عاجل بالبرلمان حول لعبة «الحوت الأزرق»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
شاهد.. استنفار أمني بمحيط الكنائس المختلفة تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة
ليفربول بدون «صلاح» يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وزير الداخلية للبابا تواضروس: الشعب المصري تمكن من إفشال مخططات ضرب وحدته..فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟