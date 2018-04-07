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حوادث

قطاع السجون ينظم احتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت 07/أبريل/2018 - 03:42 م
مصلحة السجون
مصلحة السجون
مصطفى الرماح
قام وفد كنسى اليوم، السبت، بإقامة القداس والشعائر الدينية بجميع السجون والليمانات وتقديم بعض الهدايا للنزلاء المسيحيين، كما تمت إقامة قداس داخل سجن القناطر للنساء احتفالًا بهذه المناسبة، وذلك بمناسبة احتفال النزلاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك من منطلق حرص وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء تمهيدًا لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وفى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ومختلف أجهزة الدولة المصرية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون وإمعانًا فى تفعيل رسالة الوزارة الإنسانية وإضافة رصيد من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين، خاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي.

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