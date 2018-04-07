التعليم تطلق مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات"

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات" وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وإدارة الهرم التعليمية، بالإضافة إلى إدارة الوعي الأثرى بالهرم.



ومن جهته، أكد عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم التعليمية، أن تضافر الجهود فى كافة قطاعات المجتمع للتصدى للمخدرات واجب وطنى، وكذا حماية أبنائنا الطلاب، والنهوض بهذا الجيل ليفيد ذاته ومجتمعه، مشيرًا إلى أن هذا هو الاستثمار الحقيقى.