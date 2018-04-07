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رياضة

خالد قمر يعتلى صدارة هدافي الدور الثاني بالدوري بصاروخ أمام طنطا.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 03:51 م
خالد قمر لاعب الانتاج
خالد قمر لاعب الانتاج الحربي
محمد رشاد
نجح خالد قمر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، فى تسجيل أول أهداف فريقه أمام طنطا فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد طنطا الرياضي، فى إطار مباريات الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسدد مهاجم الزمالك المعار للفريق العسكري ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة الثانية، سكنت المقص الأيمن لشباك إسلام طارق، حارس طنطا.

هدف خالد قمر في فريقه القديم، هو السابع له منذ انضمامه للإنتاج الحربي في انتقالات يناير الماضي، وليرفض قمر الاحتفال أمام ناديه السابق.

وأصبح صاحب الـ29 عاما هو هداف الدور الثاني من الدوري المصري بالتساوي مع وليد أزارو، المهاجم المغربي للأهلي، والذي سجل 7 أهداف أيضا.

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