ايفرتون ضد ليفربول.. مغردو «تويتر»: «الريدز من غير صلاح مركز شباب».. صور

تعادل فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري الدولي محمد صلاح، مع مضيفه فريق إيفرتون سلبيًا بدون أهداف ظهر اليوم، السبت، في افتتاح مباريات المرحلة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.



وخرج النجم المصري الدولي محمد صلاح، من قائمة فريق ليفربول في مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث قام يورجن كلوب، مدرب الفريق، بإراحة بعض لاعبيه أبرزهم محمد صلاح، الذي تواجد خارج القائمة، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، وألكس تشامبرلين وجلسوا على مقاعد البدلاء.



وأطلق رواد "تويتر" هاشتاج: "من غير صلاح" ليشعل تويتر كنوع من الدعم للاعب محمد صلاح.



وغرد أحد رواد "تويتر" قائلا: "هو ليفربول من غير صلاح قالب على بترول أسيوط كده ليه؟"، بينما غرد آخر قائلا: "ليفربول من غير صلاح مركز شباب".

