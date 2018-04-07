تظاهرة في سخنين تضامنا مع قطاع غزة ضد ممارسات الاحتلال

نظم المئات في سخنين، بينهم أعضاء بالكنيست ورئيس بلدية سخنين ورؤساء لجنة المتابعة العربية، اليوم، السبت، تظاهرة في بلدة سخنين تضامنا مع المتظاهرين في قطاع غزة في إطار فعاليات مسيرة العودة الكبرى.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين رفعوا صور الشهيد، ياسر مرتجى، احتجاجا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين أثناء تأدية عملهم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الجمعة، في إطار فعاليات جمعة الكاوتشوك، فيما أصيب نحو 1070 شخصا آخرين، بينهم 33 شخصا إصابتهم حرجة.

