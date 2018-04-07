بتكليف من السيسي وزير الكهرباء فى السودان .. «شاكر»: مصر جاهزة لتبادل الكهرباء مع الدول المجاورة .. نستطيع أن نكون منفذا للطاقة الأفريقية مقابل رسوم تمرير

وزير الكهرباء:

جاهزون لإعطاء أو بيع أو تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة

السودان مرشحة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

نستطيع أن نكون منفذا للطاقة الأفريقية مقابل رسوم تمرير



أعلن مجلس الوزراء فبراير الماضى أن الحكومة تدرس تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع السودان والذى ينتهى عند اثيوبيا عبر مد خطوط ربط من اربع دوائر كهربائية على جهد 500 كيلو فولت وبطول 1600 كيلو متر ويحقق المشروع فوائد اقتصادية تتمثل فى العائدات المالية للدول التى تمر بها خطوط الربط فضلا عن تأمين الطاقة.



كانت وزارة الكهرباء قد أعدت دراسة منذ فترة تتضمن التكلفة المالية للمشروع قبل عرضه على الجهات والمؤسسات التمويلية، واليوم زار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،السودان فى خطوة متوقعة لبحث ودراسة الربط الكهربائى بين البلدين خاصة بعد زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر الشهر الماضى .



وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن زيارة الوزير للسودان جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليبحث خلالها مع الجانب السودانى بعض الدراسات المبدئية للربط الكهربى بين البلدين وموعد البدء فى التنفيذ .



وأدلى وزير الكهرباء بتصريحات صحفية قال فيها : "أدخلنا مجموعة من المشروعات الكبيرة فى مصر، فخلال الثلاث سنوات السابقة وحتى يوليو المقبل يصل مقدار ما تم إضافته للشبكة إلى نحو 25 ألف ميجاوات، وأصبح لدينا احتياطى مناسب يتناسب مع الأرقام العالمية حيث نحاول الوصول بمستوى الخدمة إلى العالمية، وفى مجال إنتاج الطاقة وصلنا لتطور كبير جدا ومازلنا نعمل فى مصر فى الوقت الحالى على رفع مستوى الخدمة مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربية".



وأضاف أننا فى مصر جاهزون تماما من ناحية قدرتنا على إعطاء أو بيع أو تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة مدللا على ذلك بالمباحثات النهائية لترسية الأعمال لخط ربط بين مصر والسعودية يتعامل فى 3 آلاف ميجاوات وأن لدينا حاليا خط ربط مع الأردن قدرته القصوى نحو 450 ميجاوات ، ويتم حاليا التباحث مبدئيا حول كيفية رفع هذه القدرات إلى 2000 أو 3 آلاف ميجاوات لأنه خط يمكن من خلاله ربط الأردن ثم لبنان وسوريا والعراق وغيرها من الدول، مضيفا "نريد أن تكون مصر مركزا أساسيا لتداول الطاقة الكهربائية فى المنطقة بالكامل".



وأشار شاكر، إلى أن الطاقات الكهربائية الموجودة فى أفريقيا هائلة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويمكن أن تكون مصر منفذا لها إلى أوروبا من خلال استخدام الشبكات لنقلها مقابل رسوم تمرير الطاقة الكهربائية، مضيفًا "إن كل هذا يحسن المنظومة لدينا ويرفع كفاءتها ويجعل شبكاتنا قوية جدا، وهذا يمكننا من إدخال طاقات جديدة ومتجددة بصورة كبيرة، لأنه كلما كانت شبكتنا قوية، استطعنا الاعتماد على هذا النوع من الطاقات بصورة أكبر".



وحول التعاون مع السودان فى الطاقة المتجددة، قال وزير الكهرباء، "لدينا شبكة موحدة تصب فيها كل الطاقات المولدة سواء حرارية أو مائية أو شمسية أو طاقة من الرياح، والسودان يسعى بالتأكيد لأن تكون شبكته قوية، والقوة تأتى بالتكامل بين الأطراف وبعضها ، فكلما تكاملت الدول المحيطة مع بعضها فى الربط الكهربى كلما كان هناك قدرة أكبر على توليد طاقات جديدة".



وأضاف "السودان بها سطوع شمسى كبير جدا ومرشحة بشكل كبير جدا لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، وبالتالي نستطيع فى مصر أن نكون طريقا لنقل هذه الطاقة لدول أخرى سواء فى أوروبا أو غيرها".

