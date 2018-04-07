مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، السبت، عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أوقع حتى الآن 9 قتلى وما يزيد على ألف مصاب بينهم 48 طفلًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكد البيان رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن باقي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.