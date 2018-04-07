ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين

السبت 07/أبريل/2018 - 03:55 م
جانب من الاستباكات
جانب من الاستباكات مع المتظاهرين الفلسطينيين.. أرشيفية
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، السبت، عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أوقع حتى الآن 9 قتلى وما يزيد على ألف مصاب بينهم 48 طفلًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد البيان رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن باقي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.

ترشيحاتنا

دبلوماسي سابق: لقاء ترامب وتميم خطوة على طريق حل الأزمة الخليجية

بث مباشر لكلمة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة

رفع 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

وزير النقل: 30 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق.. صور

محمد فضل الله يكشف آليات طعن إبراهيم نور الدين على قرار "فيفا"

المشروب الأنسب بعد تناول الفسيخ والرنجة

10 عوامل تجعل حسام البدرى المرشح الأول لخلافة كوبر فى منتخب مصر

احذر الإفراط في تناول البصل الأخضر لخمسة أسباب!

برلمانى: المشروع السعودي السياحي على الحدود الشرقية يعزل قطر جغرافيا

الشوط الأول.. «ليفربول صلاح» يتعادل مع إيفرتون سلبيا بالدوري الإنجليزي

السعودية توجه صفعة قوية لقطر وتحولها إلى جزيرة.. «عربية البرلمان»: تدشين مشروع سياحى على حدودها بمثابة تضييق عليها.. وبرلمانى: نتوقع ضربة قوية أخرى ضدها خلال الفترة المقبلة

الفيفا يهدر كرامة الحكم المصري.. برأ الفيصلي من الاعتداء على نور الدين.. وأبوريدة وعبدالفتاح «شاهد ما شفش حاجة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

فيديو

«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو
وفاء عامر فى ندوة «صدى البلد»: أتمنى أن يكون ابنى فى أخلاق محمد رمضان.. صور وفيديو
شاهد.. استنفار أمني بمحيط الكنائس المختلفة تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة
ليفربول بدون «صلاح» يتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وزير الداخلية للبابا تواضروس: الشعب المصري تمكن من إفشال مخططات ضرب وحدته..فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟