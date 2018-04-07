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أخبار العالم

الحرس الوطني الأمريكي ينشر قواته في تكساس للمساعدة في تأمين حدودها الجنوبية

السبت 07/أبريل/2018 - 03:56 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأ الحرس الوطني الأمريكي في تكساس نشر قواته للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك.

وقال الحرس الوطني وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم "السبت"- إنه سينشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وأوضح قائد الحرس الوطني في تكساس، تريسي نوريس، في مؤتمر صحفي - أن التفاصيل المحددة للمهمة بما في ذلك إجمالي عدد القوات المشاركة فيها، وتكلفة العملية لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أن نحو 100 من أفراد وزارة الدفاع في تكساس مكلفون حاليا بالعمل في المنطقة في إطار مهمة مراقبة وإبلاغ.

يأتي إجراء نشر القوات بعد أن وجه الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس باستخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن
الداخلي في تأمين الحدود في أربع ولايات في جنوب غرب البلاد بينها تكساس.

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