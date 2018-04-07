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أخبار العالم

وزارة الداخلية: تركيا سترحل قرابة 600 مهاجر أفغاني

السبت 07/أبريل/2018 - 04:00 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الداخلية اليوم السبت إن السلطات التركية سترحل ما يقرب من 600 مهاجر أفغاني غير شرعي في شرق تركيا إلى كابول مطلع هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين الأفغان عبروا الحدود إلى تركيا قادمين من إيران بسبب "الأنشطة الإرهابية والمشكلات الاقتصادية الحالية" وأن قوات الأمن سلمت المهاجرين إلى سلطات الهجرة في الأقاليم.

وأعلنت الوزارة إتمام إجراءات ترحيل 591 مهاجرا في إقليم أرضروم بشرق البلاد وأن رحلات طيران لإعادتهم إلى كابول سيجري الترتيب لها اليوم السبت وغدا الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "بعد إكمال إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أقاليم أخرى ستتسارع (وتيرة) الترحيل وتتواصل على مدى الأيام المقبلة".

وانتقدت جماعات حقوقية تركيا بسبب ترحيل المهاجرين إلى بلدان تمزقها الصراعات بما في ذلك أفغانستان قائلة إن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

كانت صحيفة حريت نشرت أن آلافا من المهاجرين الأفغان عبروا الحدود إلى تركيا على مدى الشهور الماضية سائرين على الأقدام لعدة أيام حتى وصلوا إلى أرضروم.

وتعرضت أفغانستان هذا العام لعدة هجمات من مسلحين وتعهدت الحكومة عدة مرات بتشديد قبضتها الأمنية بعد هجوم في وسط كابول أسفر عن مقتل نحو 100 شخص في يناير.

وبعد تلك الهجمات تراجع التأييد لحكومة الرئيس أشرف عبد الغني الذي عرض في فبراير شباط عقد محادثات سلام مع متمردي حركة طالبان التي تخوض حربا لطرد القوات الدولية وفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

ولم تبد طالبان حتى الآن اهتماما بدعوة المحادثات التي وجهتها الحكومة المدعومة من الغرب والتي تعتبرها غير شرعية ونظاما مفروضا من الغرب في الوقت الذي عرضت فيه طالبان إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

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