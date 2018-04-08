بن سلمان يحول أحلام "السعودية 2030" إلى حقيقة في زيارته لأمريكا..مشاريع تقفز بالمملكة في الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والترفيه

ولي العهد السعودي يلتقي بمخرجين عالميين وصناع السينما في أمريكا

توقيع مشروع مشترك مع شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات الحربية

أرامكو وجوجل تتفقان على بناء مركز تكنولوجي ضخم في السعودية

بن سلمان يتحدث مع مدير "آبل" عن مشاريع وتطوير التطبيقات والتعليم وتمكين الشباب السعودي



جاءت زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة مؤكدة ومجسدة لخطته الطموحة التي أعلن عنها لعام 2030، حيث تتغير السعودية اقتصاديا واجتماعيا إلى مجتمع منفتح منتج لا يعتمد على النفط.



توقع السعوديون عند إعلان ولي العهد الأمير بن سلمان على رؤية المملكة 2030 أنها مجرد كلام على ورق، فعدم الاعتماد على النفط في بلد اعتاد أهلها الاتكال على الحكومة في الوظائف والشؤون الاقتصادية يكاد يكون عسيرا، إضافة إلى أن النهضة التي يطمح إليها بن سلمان تتطلب تغييرا في المناخ السعودي المحافظ، فالشركات والاستثمارات والسياحة التي يريد الاعتماد عليها تتطلب أن يكون المجتمع السعودي منفتحا وقابلا للتعددية، والمرأة عنصر فاعل فيه.



ولم يمر وقت قصير على إعلان بن سلمان عن تغيرات جذرية في المجتمع السعودي، من إلغاء لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشددة دينيا، والسماح للمرأة بقيادة السيارة وتحفيزها على العمل بجوار الرجل في مؤسسات عدة، وفتح مسارح ودور سينما، حتى عزز بن سلمان ذلك بسلسلة من الاتفاقات مع أصحاب صناعات عسكرية وتكنولوجية وترفيهية أثناء زيارته الولايات المتحدة.



قطاع الترفيه

بعد الإعلان عن مشروعات عملاقة لا تقل عن مثيلاتها في نيويورك تخص قطاع المسرح والسينما والأوبرا، استغل بن سلمان زيارته للوس أنجلوس وعقد اجتماعات مع أكبر أسماء في مجال الترفيه، واجتمع مع قطب الانتاج التلفزوني الملياردير روبرت ميردوخ، الذي أعد له مأدبة عشاء، اجتمع خلالها برئيس شركة "يونيفرسال" للإنتاج السينماء جيف شيل، ومدير قناة فوكس التلفزيونية بيتر راس.



كما التقى ولي العهد السعودي في حفل عشاء ميردوخ، بالممثلين الأمريكيين مورجان فريمان، ومايكل دوجلاس، ونجم المصارعة الحرة، دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، بالإضافة إلى جيمس كاميرون مخرج فيلم "تيتانيك" الشهير، وستيفن سبيلبرج، مخرج فيلم "جوراسيك بارك".



ومن المقرر أن يتم تسليم الشركة الأمريكية الرائدة في مجال السينما AMC، أول رخصة تشغيل في دور السينما في المملكة؛ وذلك لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات، بعد أن وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة، أكبر مشغّل لدور السينما في العالم؛ بهدف استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي في السعودية.



الصناعة



ووقع بن سلمان اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية "إس إيه إم آي" وشركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات الحربية، وذلك أثناء زيارته لمقر شركة "بوينج" لصناعة الطائرات في سياتل الأمريكية.



وأكد الإعلام السعودي على الصفقة بأنها تأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية في السعودية، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



وذهب بن سلمان إلى وادي السليكون في سان فرانسيسكو حيث التقى مؤسسي شركة جوجل سيرجي برين ولاري بايج والمدير التنفيذي سانر بيتشاي، وبحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في السعودية، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل التعاون في الأمن السيبراني.



وقد اتفقت شركة "أرامكو" السعودية و "ألفا بيت" الامريكية الشركة الأم لجوجل على بناء مركز تكنولوجي ضخم في السعودية، وذلك على غرار وادي السليكون الشهير في أمريكا.



كما التقى بن سلمان الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في مقر الشركة في في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، وبحثا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في السعودية، وكذلك إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام. واستعرضا أيضًا فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.