نائب بني سويف: مُخصص لنا ميزانية أقل من حي في القاهرة

طالب النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، بزيادة الموازنة العامة المخصصة لمحافظة بنى سويف، فى الموازنة العامة للعام المالى 2018 /2019، قائلا: "موازنة المحافظة أقل من موازنة حى فى القاهرة".





وأشار "بيومى"، فى بيان صحفى الى أن المحافظة بها العديد من المشاريع العالقة سواء فى الصرف الصحى أو منظومة التعليم والمنظومة الصحية بالإضافة إلى أن هناك عجزًا فى بعض الوحدات الصحية يتمثل فى نقص أجهزة ومعدات بالإضافة لشبكة الطرق المتهالكة فى بعض المراكز والقرى.



