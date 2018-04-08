ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

«الانتهاكات الإسرائيلية عرض مستمر».. محللون: الاحتلال يمارس جرائمه ضد الفلسطينيين فى ظل صمت عالمى.. ومطالب بتفعيل المادة الرابعة من اتفاقية جنيف.. وصمود الشعب الفلسطينى رسالة للعالم

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:30 ص
الانتهاكات الإسرائيلية
الانتهاكات الإسرائيلية
متابعة : ميس رضا
  • الحرازين: الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة فى ظل صمت عالمي
  • قيادية بحركة «فتح»: قوات الاحتلال تختبئ من الفلسطينيين وراء الرمال

شهدت الأراضى الفلسطينية للجمعة الثانية على التوالى، أعمال عنف من الاحتلال الإسرائيلي، فقد انطلقت المسيرات الفلسطينية، وخلالها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين الذين أشعلوا الإطارات لمنع القناصة الإسرائيليين من الرؤية واستهداف المتظاهرين.

شهدت الحدود أمس في "جمعة الكاوتشوك" مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في التظاهرات قرب الحدود، فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.

من جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون بجامعة غزة عضو حركة فتح بالقاهرة، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المحتل مازالت متواصلة من قتل واعتقال وإعدام ميدانى أمام حالة من الصمت العالمى ودعم من الإدارة الأمريكية.

وأضاف الحرازين، لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تحركات دولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتفعيل اتفاقية جنيف تحديدا المادة الرابعة التى تنص على ضرورة حماية المدنيين والتظاهر السلمى، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطينى تقدم منذ عامين بطلب لمجلس الأمن لتوفير حماية دولية للفلسطينيين ولم تحصل على تفعيل.

وأضاف القيادي بفتح أنه حال عقد جلسة طارئة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" تصبح نافذة قراراتها لصالح الفلسطينيين.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة ريم حرب، القيادية بحركة فتح، إن استمرار المظاهرات واسعة النطاق في غزه للجمعة الثانية على التوالي ينعكس بتحركات إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني فى القريب العاجل.

وأوضحت "حرب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خروج الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه في مظاهرات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني، جعل القضية الفلسطينية تحظى بدعم دولى وتقديم الدعم لها، فضلًا عن أنها رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة الشعب الفلسطيني وصلابته في مواجهة الاحتلال الصهيوني بعد ركود دام لعشرات السنين، مشيرة إلى أن إصرار الشعب الفلسطيني علي مواصلة الخروج رغم ارتفاع عدد الضحايا أثار حالة من الخوف في صفوف الاحتلال الجبان المختبئ خلف الرمال.

وأضافت القيادية بحركة فتح أن هناك مساعي عربية لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطنية، أهمها تقديم دولة الكويت طلبا لدى الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المثارة، وبالفعل وافقت عليها 13 دولة من أصل 15 ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لإزهاق الطلب وتعطيل المفاوضات، فهي الداعم الأكبر للتواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإقامة وطن لهم فيها.

ترشيحاتنا

شوبير يشتبك مع مرتضى منصور برسالة على الهواء

شاهد..رقصة نجمة ستار أكاديمي آية عبدالرؤوف في خطبتها

شوبير يكشف تفاصيل أزمة راتب إيهاب جلال ومدير الكرة بالزمالك..فيديو

الشرطة الألمانية تعثر على «كلاشنكوف» بمنزل منفذ هجوم مونستر

شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"

شاهد.. تورتة حفل زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة.. والإفتاء: تهنئة المسيحيين بأعيادهم «بر» أمرنا به القرآن

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو

الأحزاب وقوى التيار المدنى الديمقراطى تعد مرشحا لانتخابات الرئاسية 2022

مورينيو ساخرا: سعر بوجبا ارتفع بعد ديربي مانشستر

شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها

مجدي عاشور يوضح حكم شراء سيارة عن طريق البنك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

فيديو

بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري
شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"
للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟