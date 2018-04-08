«الانتهاكات الإسرائيلية عرض مستمر».. محللون: الاحتلال يمارس جرائمه ضد الفلسطينيين فى ظل صمت عالمى.. ومطالب بتفعيل المادة الرابعة من اتفاقية جنيف.. وصمود الشعب الفلسطينى رسالة للعالم

الحرازين: الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة فى ظل صمت عالمي

قيادية بحركة «فتح»: قوات الاحتلال تختبئ من الفلسطينيين وراء الرمال

شهدت الأراضى الفلسطينية للجمعة الثانية على التوالى، أعمال عنف من الاحتلال الإسرائيلي، فقد انطلقت المسيرات الفلسطينية، وخلالها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين الذين أشعلوا الإطارات لمنع القناصة الإسرائيليين من الرؤية واستهداف المتظاهرين.شهدت الحدود أمس في "جمعة الكاوتشوك" مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في التظاهرات قرب الحدود، فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.من جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون بجامعة غزة عضو حركة فتح بالقاهرة، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المحتل مازالت متواصلة من قتل واعتقال وإعدام ميدانى أمام حالة من الصمت العالمى ودعم من الإدارة الأمريكية.وأضاف الحرازين، لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تحركات دولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتفعيل اتفاقية جنيف تحديدا المادة الرابعة التى تنص على ضرورة حماية المدنيين والتظاهر السلمى، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطينى تقدم منذ عامين بطلب لمجلس الأمن لتوفير حماية دولية للفلسطينيين ولم تحصل على تفعيل.وأضاف القيادي بفتح أنه حال عقد جلسة طارئة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" تصبح نافذة قراراتها لصالح الفلسطينيين.فى سياق متصل، قالت الدكتورة ريم حرب، القيادية بحركة فتح، إن استمرار المظاهرات واسعة النطاق في غزه للجمعة الثانية على التوالي ينعكس بتحركات إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني فى القريب العاجل.وأوضحت "حرب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خروج الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه في مظاهرات سلمية ضد الاحتلال الصهيوني، جعل القضية الفلسطينية تحظى بدعم دولى وتقديم الدعم لها، فضلًا عن أنها رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة الشعب الفلسطيني وصلابته في مواجهة الاحتلال الصهيوني بعد ركود دام لعشرات السنين، مشيرة إلى أن إصرار الشعب الفلسطيني علي مواصلة الخروج رغم ارتفاع عدد الضحايا أثار حالة من الخوف في صفوف الاحتلال الجبان المختبئ خلف الرمال.وأضافت القيادية بحركة فتح أن هناك مساعي عربية لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطنية، أهمها تقديم دولة الكويت طلبا لدى الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المثارة، وبالفعل وافقت عليها 13 دولة من أصل 15 ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لإزهاق الطلب وتعطيل المفاوضات، فهي الداعم الأكبر للتواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإقامة وطن لهم فيها.