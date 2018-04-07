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أخبار البلد

سفير مصر بالجابون يودع بعثة فريق المصري البورسعيدي بمطار ليبرفيل

السبت 07/أبريل/2018 - 05:23 م
السفير أحمد بكر
السفير أحمد بكر
أ ش أ
ودع السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون وعدد من طاقم السفارة ، بمطار ليبرفيل الدولي ، بعثة فريق النادي المصري البورسعيدي لكرة القدم التي غادرت ليبرفيل الى القاهرة.
وقام السفير أحمد بكر بمصافحة أعضاء البعثة ، وهم الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري ورئيس البعثة ، والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ، وأعضاء البعثة الإعلامية المرافقة للفريق ، ولاعبو الفريق.
وكان فريق المصري البورسعيدي قد تعادل 1/1 في المباراة التي خاضها أمام فريق مونانا الجابوني في ذهاب دور الـ 32 مكرر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويلاقي المصري نظيره مونانا في إياب دور الـ 32 مكرر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 18 من أبريل الجاري ، على ستاد النادي المصري ببورسعيد.

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