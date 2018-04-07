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فن

شذى تهنئ «حسام وشيرين» قبل حفل الزفاف

السبت 07/أبريل/2018 - 05:07 م
شذى وشيرين وحسام
شذى وشيرين وحسام حبيب
سعيد فراج
حرصت المطربة شذى على تقديم التهنئة لصديقيها المطربين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بمناسبة حفل زفافهما المرتقب اليوم، إذ شاركت الأولى صورة للعروسين عبر "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: «مبروك يا حس .. مبروك يا شيرين .. ربنا يكرمكوا في اللي جاي ويعوضكوا ببعض ويسعدكوا».

وكشف الصحفي والإعلامي الخليجي ربيع هنيدي، عن استعداد شيرين عبد الوهاب، لإعلان زواجها بشكل رسمي من المطرب حسام حبيب، والاحتفال بالزفاف اليوم السبت.

ويأتي هذا بعد العلاقة التي جمعت بين حسام وشيرين، ولم يعلق أي منهما على الأخبار التي أكدت قصة حبهما، ليتفاجأ الجميع بخبر الزواج حسبما أعلن الإعلامي الخليجي، وهو صديق مقرب لـ «شيرين».
شذى تهنئ «حسام وشيرين» قبل حفل الزفاف

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