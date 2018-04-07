شاهد .. لاعب إشبيلية يحرز هدفا في مرماه لصالح سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم سيلتا فيجو على منافسه إشبيلية بهدف وحيد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بالايدوس في الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري الإسباني .



وجاء هدف سيلتا فيجو فى الدقيقة 38 عن طريق جويلهيرم أرانا مدافع إشبيلية بهدف في مرماه بطريق الخطأ .



ويحتل فريق فريق إشبيلية فى المركز السابع برصيد 46 نقطة ، بينما جاء فريق سيلتا فيجو فى المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

