محلية النواب تستأنف مناقشة قانون «السايس».. الخميس

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين الخميس، لمواصلة مناقشة قانون «السايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.





يهدف القانون الى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.



