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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث «الغنايم»

السبت 07/أبريل/2018 - 05:24 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
إيهاب عمر
أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، محاكمة 27 متهمًا في القضية رقم 810 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الغنايم" والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة اليوم الاول من دور شهر يوليو القادم، لتعديل التوكيلات الخاصة لبعض المتهمين، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 10 متهمين بضمان مالي 5 آلاف جنيه عن كل متهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل نافع، وعضوية المستشارين شريف كامل، و حسام نزيه، وأمانة السر بخيت شحاته و فنجرى عبدالرحيم.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أخلت سبيل 17 متهما على ذمة القضية وأخلت اليوم سبيل باقي المتهمين والبالغ عددهم 10 متهمين بضمان مالي 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت محكمة النقض قبلت في سبتمبر الماضي، الطعون المقدمة من 27 متهما في القضية رقم 810 لسنة 2014، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الغنايم" والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأسفرت عن اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وإشعال النيران في مركز الشرطة والمحكمة ومكتب الشهر العقاري وغيرها من المنشآت العامة، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن المؤبد، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة العامة وجهت إلي 127 متهما بالقضية عددًا من الاتهامات منها التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري، والإدارة الزراعية وعددًا من المباني الحكومية.

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