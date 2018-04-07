الصور الأولى من حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الصور الأولى لحادث الدهس في مدينة مونستر الألمانية الذي تسبب في حصيلة أولية بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 50 آخرين.



وانتشرت الشرطة بسرعة في المنطقة، وحاولت إبعاد المرة من مكان الحادث.



وحذرت الشرطة الألمانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين من المرور بالمنطقة، والإدلاء بأى معلومات عن الهجوم".



وأظهرت الصور الأولية عددا من المصابين على الأرض تجمع حولهم المارة، بينما ظهرت مقاعد مطعم قريب من موقع الحادث متناثرة.