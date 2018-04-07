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رياضة

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 05:25 م
خالد قمر يحرز هدفا
خالد قمر يحرز هدفا عالميا في مرمي طنطا
حسن العمدة
حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا مستحقا على منافسه طنطا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب طنطا الرياضي فى الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح خالد قمر التهديف في الدقيقة 2 من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشر سكنت شباك حارس مرمي طنطا.

وجاء الهدف الثاني للإنتاج الحربي في الدقيقة 42 عن طريق محمد حسن عقب تلقية عرضية من زميله ليقفز على أثرها وسددها برأسيه قوية لتسكن شباك حارس مرمي طنطا ، معلنا الهدف الثاني لفريقه.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الإنتاج الحربي إلى النقطة 43 فى المركز السادس ، بينما تجمد رصيد طنطا فى المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

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