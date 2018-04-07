انفوجراف.. «8 فضائل» لصلاة الفجر والعشاء في جماعة

للصلاة أهمية كبيرة في حياة المسلم، فهي الركن والفريضة التي تهذب النفس الإنسانية، ولكل صلاةٍ من الصلوات الخمس فضيلةٌ وفائدة، ولصلاتي الفجر والعشاء نصيب من تلك الفضائل.



ويرصد صدى البلد: فضائل صلاتي الفجر والعشاء في جماعة



1- تمنح صلاتا الفجر والعشاء المسلم في الآخرة نورًا تامًا.

2- أجر صلاتي الفجر والعشاء في جماعة كأجر قيام الليل.

3- المحافظة على صلاتي الفجر والعصر تدخل الجنة.

4- استجابة الدعاء وبركة في الرزق.

5- يحصل مَنْ يصلى الفجر ويذكر الله حتى الشروق على أجر «حجة وعمرة»

6- صلاة الصبح تجعل النفس طيبة نشيطة

7- صلاتي الفجر والعشاء من علامات الإيمان

8- صلاة الصبح تجعل المسلم في ذمة الله.