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ثقافة

جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف سوهاج القومي.. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 07:01 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار اليوم، متحف سوهاج القومي، للوقوف على آخر الأعمال التي تتم به استعدادًا لافتتاحه، مؤكدا أن العمل يسير بخطى سريعة، وأن موعد الافتتاح لم يحدد بعد لكنه في القريب العاجل.

ورافق الوزير خلال الزيارة د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية.

أوضحت "صلاح" أن الأعمال تجري على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من وضع فتارين العرض المتحفي وتحديد مسار الزيارة ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية واختيار ألوان دهانات الجدران بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفي.

أشارت إلى أن المتحف يتكون من بدروم يضم عدد من القطع الأثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضي يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية، وكذلك قطع اثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وجاير اندرسون والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبي بالمحافظة وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي بدأت في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستأنف العمل به من جديد في عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

وفى عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى وبدأت المقايسات واستأنف العمل به فعليا عام 2016.
جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف سوهاج القومي.. صور
جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف سوهاج القومي.. صور
جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف سوهاج القومي.. صور
جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف سوهاج القومي.. صور

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