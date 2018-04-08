6 أعمال أدبية تجدد دماء الدراما والسينما فى 2018 و2019 .. "أنا شهيرة وأنا الخائن" يفتح الباب من جديد و"أبو عمر المصرى" وتراب الماس وأرض النفاق الأبرز

عز ينافس هنيدى برواية "أبو عمر المصرى"

آسر ياسين يعود للسينما برواية "تراب الماس"



تشهد الساحة الفنية فى الفترة الحالية لجوء بعض صناع الدراما والسينما إلى الروايات الأدبية بعد فترة من الانقطاع حيث يعود إليها المبدعون من اجل تقديم دراما مختلفة عن السائد.



وهناك أكثر من أربعة أعمال أدبية تم تحويلها إلى أعمال درامية وسينمائية منها فيلم "تراب الماس" ومسلسل "أرض النفاق" و"ابو عمر المصرى" و"أنا شهيرة و أنا الخائن".



"أنا شهيرة أنا الخائن" :

البداية مع "أنا شهيرة وأنا الخائن" الذى يعرض حاليا بإحدى القنوات الفضائية والذى تقوم ببطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمى وأحمد الشامي وخالد زكى وهو العمل المأخوذ عن ثنائية رواية بالعنوان نفسه للكاتبة نور عبدالمجيد وهو عبارة عن حكاية من فصلين ننظر من خلالها بعيون شهيرة ورؤوف علاقة زوجية ناجحة تتحول إلى مأساة، يتم روايتها على جزئين كل منها 30 حلقة؛ الأول يحكي القصة من وجهة نظر شهيرة، والثاني يحكيها من وجهة نظر رؤوف.



تراب الماس :

يعد التعاون الثالث الذى يجمع المخرج مروان حامد والكاتب الروائى أحمد مراد، بعد فيلمى "الفيل الأزرق" و"الأصليين"، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل الفيلم تصوير أحداثه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين والذى يعود من خلالها للسينما، إياد نصار وماجد الكدوانى وتدور احداثه فى اطار اجتماعى حيث يعيش طه حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية في شركة للأدوية ويتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد فى أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها وفى المنزل يعيش طه بصحبة أبيه القعيد وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالم جديد قوامه الجريمة والفساد.



"أبوعمر المصري":

يعود الفنان أحمد عز للدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات، بمسلسل "أبوعمر المصري" المأخوذ عن روايتي "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصرى" للكاتب عز الدين شكري فشير، ويتولى إخراج العمل أحمد خالد موسى، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وتدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة و اسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذى لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالى فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتى يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلًا شخصية ابن خالته الذى كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو (عمر) ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر (فخرالدين) أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.





"أرض النفاق":

يعيد الفنان محمد هنيدى تقديم رواية "أرض النفاق" للكاتب يوسف السباعى فى عمل تلفزيونى يوجد به على الساحة الرمضانية، للمخرج مانو العدل والكاتب أحمد عبدالله تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه "مسعود"، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور "ماضى"، الذى يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ فى تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.



ميرامار والخرافيش :

استطاع المنتج هانى أسامة، الحصول على حق رواية "ميرامار" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، لتحويلها إلى مسلسل درامى يعرض فى رمضان 2019، حيث قام بشرائها حصريًا من أم كلثوم ابنة الأديب العالمى نجيب محفوظ ومن المقرر أن يعلن أسامة عن تفاصيل اختيار اسم المخرج وكاتب السيناريو والحوار وأبطال العمل خلال الشهور المقبلة، كما نجح أسامة فى عن حصول شركته على حقوق تحويل رواية "الحرافيش" للأديب العالمى نجيب محفوظ، إلى مسلسل درامى مكون من 10 أجزاء، بمعدل 13 حلقة فى كل جزء.