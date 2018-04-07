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محافظات

محافظ سوهاج: ضبط 700 كيلو حلويات غير صالحة للاستهلاك

السبت 07/أبريل/2018 - 05:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن ضبط مواد غذائية وسلع تموينية تقدر بـ 700 كيلو حلوى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير مسموح لها بالاستخدام الآدمي خلال حملة مكبرة اليوم بمدينة البلينا.

وأوضح على رفاعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أنه شارك في الحملة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومفتشي التموين وإدارة المراقبة بمديرية التموين، ومسئولى الوحدة المحلية بالبلينا، وتم ضبط المواد الغذائية والحلوى مجهولة المصدر ومصنعة بمواد حافظة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام الكميات التي تم ضبطها وفقا للقانون ، وتم تحرير محضر رقم 4112 جنح البلينا.

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