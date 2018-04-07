محافظ كركوك يدعو العوائل النازحة إلى ملء الاستمارات الأمنية لعودتهم إلى مناطقهم

دعا محافظ كركوك العراقية راكان سعيد الجبوري اليوم /السبت/ العوائل النازحة من قضاء (الحويجة) إلى سرعة ملء الاستمارات الأمنية لعودتهم إلى مناطقهم.



وقال الجبوري - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه تم توزيع استمارات أمنية لعودة النازحين، كما تم توزيع هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية التي تم إصدارها حديثا للذين فقدوا هوياتهم أثناء سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على المنطقة".



وطالب الجبوري، العوائل بالإسراع في ملء وتنظيم الاستمارات الأمنية من أجل إخراجهم من المخيمات والعودة العاجلة إلى منازلهم وقراهم المحررة.



وكان محافظ كركوك قد أعلن في وقت سابق عودة 150 عائلة نازحة إلى مناطقها في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.