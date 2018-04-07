ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محافظ كركوك يدعو العوائل النازحة إلى ملء الاستمارات الأمنية لعودتهم إلى مناطقهم

السبت 07/أبريل/2018 - 05:25 م
محافظ كركوك العراقية
محافظ كركوك العراقية راكان سعيد الجبوري
أ ش أ
دعا محافظ كركوك العراقية راكان سعيد الجبوري اليوم /السبت/ العوائل النازحة من قضاء (الحويجة) إلى سرعة ملء الاستمارات الأمنية لعودتهم إلى مناطقهم.

وقال الجبوري - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه تم توزيع استمارات أمنية لعودة النازحين، كما تم توزيع هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية التي تم إصدارها حديثا للذين فقدوا هوياتهم أثناء سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على المنطقة".

وطالب الجبوري، العوائل بالإسراع في ملء وتنظيم الاستمارات الأمنية من أجل إخراجهم من المخيمات والعودة العاجلة إلى منازلهم وقراهم المحررة.

وكان محافظ كركوك قد أعلن في وقت سابق عودة 150 عائلة نازحة إلى مناطقها في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

ترشيحاتنا

حبس متهم سنة مع الشغل في واقعة «زنا» بالكرم بأبوقرقاص

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

شاهد.. مصلون يمسحون وجوههم بالنار بعد خروج النور المقدس من قبر المسيح

حماصة يدعم يد الأهلي في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

6 تعليمات لاتنساها قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

المشروب الأنسب بعد تناول الفسيخ والرنجة

شاهد .. لاعب إشبيلية يحرز هدفا في مرماه لصالح سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

شاهد.. «تويتر» يحيي ذكرى وفاة ناهد شريف

مياه القاهرة: حصة المواطن السنوية انخفضت لـ600 متر مكعب.. ولا بديل عن الترشيد.. فيديو

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

أيمن نور يستعين بـ"بودي جاردات"من أحد البارات لفض تظاهر العمال المفصولين بقناة الشرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

فيديو

مسجد محمد علي بالقلعة صممه التركي بشناق وخلفاء الباشا تولوا صيانته.. فيديو وصور
دار الأدباء..من ملتقى للمؤلفين والشعراء إلى مبنى مهجور .. فيديو
«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو
انفوجراف.. «8 فضائل» لصلاة الفجر والعشاء في جماعة
«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟