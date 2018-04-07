500 خبير أمني يشاركون في مؤتمر «الأمن والسلامة والتنمية المستدامة»

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي «الأمن والسلامة والتنمية المستدامة" 19 إبريل، وذلك بحضور نحو 500 خبير أمني من مصر والشرق الأوسط.



وبحسب بيان صادر عن مؤسسة "إيليت" فإن المؤتمر يهدف لمناقشة دور منظومة الأمن الخاص في دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور تكنولوجيا المعلومات في تأمين المنشآت الاقتصادية والصناعية.



وشدد السيد أمير يوسف، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، على "أهمية تبادل الخبرات والثقافة بين القائمين على الأمن الخاص في مصر والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تطوير منظمة الأمن الخاص فى مصر.



وأكد أن سوق الأمن والسلامة في مصر ينمو بشكل ثابت مع تزايد الطلب بشكل مستمر حيث بلغت نسبة الأمن المادي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.6 بليون دولار أمريكي، و أوضح يوسف أن "ايليت" تسعى، من خلال مؤتمرها، إلى وضع رؤية علمية للتكامل بين صناعة الأمن الخاص ومؤسسات الدولة لدعم الأهداف الأمنية والاقتصادية والاستثمارية القومية.



ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على الأمن المادي في مصر بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في تطوير أنظمة الأمن لديها ، وذلك في الوقت الذي تحظى فيه منطقة الشرق الأوسط بنصيب يوازي 10% من سوق الأمن المادي في العالم.



والجدير بالذكر أن الموردين البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين يستحوذون على نسبة 45 % من السوق المصرية في مقابل 35 % لألمانيا وشرق أوروبا فيما تستحوذ الولايات المتحدة على نسبة 20 % فقط من سوق الواردات الخاصة بالأنظمة الأمنية في مصر.