افتتاح معرض الأنشطة المدرسية لمدارس جهينة بسوهاج

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة لمدارس إدارة جهينة التعليمية وتقييم "التعلم النشط" بمدرسة الشريفة الابتدائية بجهينة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لافتتاح معارض التعلم النشط وإطلاق مسابقة تطبيق التدريس التوظيفي في المدارس الابتدائية.
وقال المحافظ إنه سيتم اختيار أفضل معرض ومدرسة علي مستوى المحافظة من خلال لجنة تحكيم مكونة من 13 عضوًا، مشيرًا إلى أننا نسعي لدعم المنظومة التعليمية وحث المدارس والطلاب علي التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما نسعى لإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات وتحقق الجوانب الوجدانية الإيجابية من أجل خلق جيل واعٍ يستطيع مواكبة العصر والتقدم العملي وتطوير الذات .
وقال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة إنه تم افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة بمدرسة الشريفة الابتدائية بحضور القيادات التنفيذية بالمركز ومسئولى التعليم النشط والتعليم المتميز على مستوى المحافظة ورؤساء اقسام التدريب والتخطيط والجودة والتعليم الابتدائي وعدد كبير من المعلمين والمعلمات وعدد من الطلاب من جميع مدارس مركز ومدينة جهينة، وتم خلال الحفل تقديم العروض الفنية المتنوعة والمتميزة والتى حازت على إعجاب الجميع، كما تم تكريم المتميزين من المعلمين والطلاب .