افتتاح معرض الأنشطة المدرسية لمدارس جهينة بسوهاج

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة لمدارس إدارة جهينة التعليمية وتقييم "التعلم النشط" بمدرسة الشريفة الابتدائية بجهينة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لافتتاح معارض التعلم النشط وإطلاق مسابقة تطبيق التدريس التوظيفي في المدارس الابتدائية.





وقال المحافظ إنه سيتم اختيار أفضل معرض ومدرسة علي مستوى المحافظة من خلال لجنة تحكيم مكونة من 13 عضوًا، مشيرًا إلى أننا نسعي لدعم المنظومة التعليمية وحث المدارس والطلاب علي التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما نسعى لإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات وتحقق الجوانب الوجدانية الإيجابية من أجل خلق جيل واعٍ يستطيع مواكبة العصر والتقدم العملي وتطوير الذات .



