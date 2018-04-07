ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

افتتاح معرض الأنشطة المدرسية لمدارس جهينة بسوهاج

السبت 07/أبريل/2018 - 05:27 م
افتتاح معرض التعلم
افتتاح معرض التعلم النشط بجهينة
إسلام رياض
أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة لمدارس إدارة جهينة التعليمية وتقييم "التعلم النشط" بمدرسة الشريفة الابتدائية بجهينة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لافتتاح معارض التعلم النشط وإطلاق مسابقة تطبيق التدريس التوظيفي في المدارس الابتدائية.

وقال المحافظ إنه سيتم اختيار أفضل معرض ومدرسة علي مستوى المحافظة من خلال لجنة تحكيم مكونة من 13 عضوًا، مشيرًا إلى أننا نسعي لدعم المنظومة التعليمية وحث المدارس والطلاب علي التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما نسعى لإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات وتحقق الجوانب الوجدانية الإيجابية من أجل خلق جيل واعٍ يستطيع مواكبة العصر والتقدم العملي وتطوير الذات .

وقال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة إنه تم افتتاح معرض الأنشطة المدرسية المجمعة بمدرسة الشريفة الابتدائية بحضور القيادات التنفيذية بالمركز ومسئولى التعليم النشط والتعليم المتميز على مستوى المحافظة ورؤساء اقسام التدريب والتخطيط والجودة والتعليم الابتدائي وعدد كبير من المعلمين والمعلمات وعدد من الطلاب من جميع مدارس مركز ومدينة جهينة، وتم خلال الحفل تقديم العروض الفنية المتنوعة والمتميزة والتى حازت على إعجاب الجميع، كما تم تكريم المتميزين من المعلمين والطلاب .

ترشيحاتنا

طارق فهمى: هناك مساعٍ لحل الأزمة القطرية بعد زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا

بث مباشر.. لحظات ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح

مفاجأة.. المكرونة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

وقفة احتجاجية لموظفي الزمالك ضد حبس مدير الحسابات وأمين الخزينة

طرح 7527 وحدة سكنية إسكان مميز وفيلات بالمنصورة الجديدة قريبًا

حبس متهم سنة مع الشغل في واقعة «زنا» بالكرم بأبوقرقاص

بشرى سارة للسعوديين والإماراتيين من «أمازون» الأمريكية

أمن الدقهلية يفك لغز العثور على جثة مسن داخل فيلته ببلقاس

وزير التعليم يتخذ قرارًا جديدًا لتخفيف العبء عن معلمي 6 ابتدائي

الصور الأولى من حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر 7-4-2018 الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

فيديو

مسجد محمد علي بالقلعة صممه التركي بشناق وخلفاء الباشا تولوا صيانته.. فيديو وصور
دار الأدباء..من ملتقى للمؤلفين والشعراء إلى مبنى مهجور .. فيديو
«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو
انفوجراف.. «8 فضائل» لصلاة الفجر والعشاء في جماعة
«إسلام حامد» يطرح أغنية «هنبعد».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟