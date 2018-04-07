الشرطة الألمانية تبحث عن متفجرات بموقع حادث الدهس في مونستر

أفادت صحيفة "فوكاس" الأمريكية بأن الشرطة الألمانية ضربت طوقًا أمنيًا حول موقع حادث الدهي بمدينة مونستر غربي البلاد، وتقوم حاليًا بتمشيط المنطقة بحثًا عن متفجرات محتملة.



وأفادت وسائل إعلام بأن منفذ عملية الدهس منذ قليل في مدينة مونستر غربي ألمانيا، قد انتحر بإطلاق النار على نفسه، بعدما ألقى بطاقة هويته من السيارة التي كان يقودها.



ودهس المنفذ، وهو ألماني من أصل كردي يُدعى سمير الهايض حشدًا من الجلوس على مقهى بمدينة مونستر، وقال متحدث باسم سلطات الإطفاء في المدينة إن حصيلة الضحايا حتى الآن بلغت 3 قتلى و50 مصابًا.

