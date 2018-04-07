السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

أصدرت السفارة السعودية بالاردن بيانا أوضحت فيه ملابسات منع السلطات السعودية عددًا من المعتمرين الأردنيين إخراج أي كميات من مياه بئر زمزم، وإجبارهم على التخلص منها على الحدود السعودية - الأردنية.



و قالت إنه يسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يسمح بنقلها لأغراض تجارية.



وأضافت السفارة أنه توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز تركز على توفير ماء زمزم خاصة في المدينتين المقدستين بطرق سهلة ومريحة وحضارية باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية لضمان نقاوة المياه وفق المعايير العالمية ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة 10 و5 لترات وجعلها في تناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.



ودعت السلطات السعودية المعتمرين والزوار لعدم التعامل مع الباعة المتجولين والحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية ومن النقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.



وكانت قناة "روسيا اليوم" ذكرت أن عددًا من المعتمرين الأردنيين فوجئوا اليوم بقيام السلطات السعودية بمنعهم من إخراج أي كميات من مياه بئر زمزم، وإجبارهم على التخلص منها على الحدود السعودية - الأردنية.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعتمرين أردنيين في منطقة "حالة عمار" على الحدود الأردنية السعودية يسكبون مياه زمزم كانوا حملوها معهم من الديار المقدسة على الارض



ووفق الفيديو فان المعتمرين الأردنيين أجبروا على إفراغ المياه في الساحات ومنع إدخال الكميات التي تجاوزت السقف المحدد من قبل السلطات السعودية.





