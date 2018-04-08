ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

"تياترو آفاق" يطلق سلسلة مهرجانات متخصصة ويبدأ بالمسرح الكوميدي أول يوليو المقبل

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:06 ص
المخرج هشام السنباطي
المخرج هشام السنباطي
أ ش أ
أعلنت إدارة "ستوديو آفاق" النادي الثقافي لمؤسسة (في عشق مصر)، أنها ستطلق عدة مهرجانات مسرحية متخصصة، تبدأها بالمسرح الكوميدي الذي يقام على مسرحها الجديد "تياترو آفاق" في أول يوليو القادم.

وقال المخرج هشام السنباطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة (في عشق مصر) - في تصريح اليوم السبت - "إن سلسلة المهرجانات ستتضمن كل دورة فيها نوعية معينة من العروض المسرحية، كالعروض القصيرة والمايم والمونودراما والديودراما والكوميدية".

وأوضحت الدكتورة سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان أنه تم البدء في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالدورة الأولى من المسرح الكوميدي من 5 أبريل وحتى 31 مايو المقبل على الموقع الخاص بالمهرجان، فيما ستبدأ مشاهدات العروض المتقدمة يوم 2 يونيو القادم بنادي ستوديو آفاق وتياترو آفاق.

ويشترط للتقديم للعروض الكوميدية أن لا تزيد مدة العرض عن 60 دقيقة ولا تقل عن 45 دقيقة، وأن تراعي النصوص المقدمة الأداب العامة للمجتمع المصري، وأن تتناول قضايا تمس المجتمع وتتلاقى مع الواقع الحالي، كما يشترط أن لا يكون قد سبق لمخرج العرض أو الفرقة تناول نفس النص من قبل، ولا يجوز تقديم أكثر من عمل.

ترشيحاتنا

أشياء تحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام السكر.. لن تصدقها

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف دوما إلى 100 قتيل وألف مصاب

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

9 أسباب مذهلة ستجعلك تتناول العسل الأبيض يوميا

شاهد..آية عبد الرؤوف تحتفل بخطبتها

شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو

شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب

شاهد.. رقصة شيرين وحسام حبيب في حفل زفافهما

ولي العهد السعودي يغادر الولايات المتحدة إلى فرنسا

شاهد.. زفة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

شوبير يكشف تفاصيل أزمة راتب إيهاب جلال ومدير الكرة بالزمالك..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

فيديو

للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟