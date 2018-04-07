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افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور

السبت 07/أبريل/2018 - 06:58 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
انطلقت اليوم فعاليات المهرجان التاسع للطائرات الورقية المقام على مستوى الجامعات المصرية والعربية وتنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم. 

وأشاد الدكتور صبحي حسانين سكرتير عام الاتحاد بالجهد المتميز والتنظيم الجيد للمهرجان من قبل ادارة جامعة الفيوم وعلى رأسها الأستاذ الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة.

وقدم التهنئة لكلية التربية الرياضية بمناسبة بدء الدراسة بها، مؤكدا حرصه على التواجد الدائم للطلاب المشاركين خلال مهرجان الطائرات الورقية كل عام.

وأضاف أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يسعى إلى أن يكون المهرجان عالميا تشارك به جامعات على مستوى كافة الدول وليس على المستوى المحلي فقط وخاصة أن المهرجان يسلط الضوء على السياحة الرياضية والتي تقام في موقع متميز على بحيرة قارون التي تعتبر من الأماكن السياحية الهامة في مصر .

ووجه الدكتور أشرف صبحي سكرتير عام الاتحاد الشكر لجامعة الفيوم لاستضافتها لمهرجان الطائرات الورقية و تنظيمها له بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، مشيدا بحسن الاستقبال و الاستضافة و التنظيم ، مؤكدا على اصرار الاتحاد على أن تكون جامعة الفيوم هي المستضيف الدائم للمهرجان سنويا و خاصة في ظل وجود كلية التربية الرياضية التي بدأت الدراسة بها العام الدراسي الحالي 2017 – 2018 ، معربا عن أمله في المزيد من التعاون معها بهدف زيادة أعداد الجامعات المشاركة في المهرجان في المرات القادمة، مؤكدا أهمية المهرجان بما يتضمنه من تواصل دائم بين مختلف الجامعات وما يشمله من أنشطة طلابية و مشاركات ابتكارية وفنية وعلمية.

وتضمنت فعاليات المهرجان قيام الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم بمرافقة السادة الضيوف بافتتاح المعرض الفني للطائرات الورقية الذي يشمل أعمال إبداعية وابتكارية للطلاب المشاركين والاستماع إلى شرح تفصيلي لكيفية عمل نماذج الطائرات المصغرة التي نفذها الطلاب.

وشملت الفاعليات مشاركة الطلاب بفقرات فنية واستعراضات للتنورة وللرقص الشعبي والفن النوبي وعرضا لعرائس الماريونت.

ويشارك في المهرجان هذا العام عددا من الجامعات منها جامعة بني سويف، القاهرة، المنصورة، الاسكندرية، أسيوط، بنها، سوهاج، الأزهر بالإضافة الى مشاركة وفود طلابية من جنوب السودان وجزر القمر.
افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور
افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور
افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور
افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور
افتتاح المهرجان التاسع للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم .. فيديو وصور

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