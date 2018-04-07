ابنة شقيق الجاسوس الروسي: بريطانيا تخفي شيئاً ما بشأن عائلتي

قالت فيكتوريا سكريبال ابنة شقيق الجاسوس الروسي المزدوج في بريطانيا، سيرجي سكريبال، اليوم السبت، إن السلطات البريطانية تخفي شيئاً ما بشأن عمها وابنته في بريطانيا.





وعلّقت فيكتوريا على رفض السلطات البريطانية منحها التأشيرة لزيارة سكريبال وابنته في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية قائلة: "كنت متأكدة من ذلك. كل شيء كان متوقعاً.. هم يخفون كل التفاصيل".





وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعت السلطات البريطانية لشرح أسباب رفضها للسماح لفيكتوريا دخول بريطانيا.





وأضافت زاخاروفا: "ندعو بشدة لقيام بريطانيا بإصدار بيانا رسميًا تشرح فيه ماذا حدث للتأشيرة الخاصة بفيكتوريا سكريبال. يتعين على المسئولين أن يتحلوا بالقوة ويفسروا رسميًا ما حدث بهذا الشأن".



