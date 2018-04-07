الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 25 مشروعا وبرنامجا بـ 3.5 مليون دولار خلال 8 سنوات

نفذت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي، خلال الفترة من 2008 حتي 2016 ما بين 20 حتي 25 مشروعا ونشاطا تمويليا بمصر بـ 4 قطاعات( الترويج للتجارة،تنمية قدرات وتنمية السلع الاستراتيجية) بقيمة بلغت 3.5 مليون دولار .



وذكر تقرير صادر عن مؤشرات الأداء خلال العام الماضي، أن المؤسسة علي مدي الـ3 سنوات الماضية أقامت شراكات فنية ومالية لتنفيذ البرامج الرئيسية بقيمة بلغت 15 مليون دولار.



وأوضح التقرير أن البرامج تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين و الإقليميين والمحليين من بينهم الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) ، لدعم برامج تنمية التجارة المتكاملة.