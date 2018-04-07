الكهرباء: 10.5 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 10 آلاف و500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وذكر المرصد - في نشرته اليوم - أنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل 23 ألفا و100 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و878 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



تجدر الإشارة إلى أن المرصد يصدر نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.