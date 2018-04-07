شاهد.. وزير الداخلية وعدد من القيادات الشرطية في زيارة للبابا تواضروس الثاني .. «عبدالغفار» يشيد بدور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية .. وبطريرك الكرازة: تضحياتكم نموذج مشرف في الدفاع عن الوطن

وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة يزوران قداسة البابا تواضروس الثاني

يشيد بدور الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار في البلاد

البابا تواضروس: تضحيات الشرطة نموذج مشرف في الدفاع عن الوطن

الداخلية تكثف التواجد الأمنى بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد القيامة



قام اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة بزيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئته والإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطنى ووحدة واستقرار البلاد.



وأكد أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال المخططات التى يتعرض لها والتى تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية التى ميزت المجتمع المصرى عبر التاريخ، مشيدًا بمواقف الشعب المصرى وصموده الاستثنائى الذى يظهره بمختلف مكوناته فى مواجهة تلك المخططات التى تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية.



من جانبه، أشاد البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للشرطة المصرية، مؤكدًا أن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وشهداء يعتبر نموذجًا مشرفًا فى التضحية والدفاع عن الوطن، معربًا عن ثقته فى قدرة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى.



فيما انتهت وزارة الداخلية من خطتها لتأمين احتفالات عيد القيامة للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وضبط أي حالة من حالات الخروج عن القانون.



وتضمنت الخطة التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وتفقد المستويات القيادية بكل مديرية أمن لانتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ، للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.



وأعدت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين أكثر من 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية من خلال مراقبة جميع الطرق المؤدية إليها بالكاميرات، ومراجعة فاعلية البوابات الإلكترونية المتواجدة على جميع بوابات الكنائس، بالإضافة إلى تشديد الحراسة عليها ونشر رجال الشرطة السريين فى محيطها لرصد أى تحركات غير مألوفة.



ويقوم خبراء المفرقعات بتعقيم وتمشيط جميع الكنائس بشكل دورى، بالإضافة إلى تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد من 200 إلى 800 متر، ويمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات النارية بداخله.



كما تضمنت الخطة الدفع بعناصر من قطاعات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، وإصدار أوامر لهم بتنفيذ القانون وعدم الاستهتار بأي موقف، وتوسيع حالة الاشتباه الجنائى.



كما تم الدفع بعدد من السيارات الـ"فان" الحديثة، المجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعومة بمنظومة كاميرات متطورة "CCTV" و"ANPR"، لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية، ولتحديد أرقام السيارات، والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، والمزودة بجهاز "SCOUT-APP" الذى يتعامل مع منظومة الكاميرات، وذلك لاستخدامها فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائى.



وبدورها، ستقوم الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتشديد الإجراءات الأمنية على محطات القطارات والمترو خلال الفترة المقبلة.



وقال مصدر بالإدارة إن هناك تعليمات بتشديد الرقابة وعدم السماح بدخول أى شخص المحطات إلا عن طريق بوابات "الاكس راى" المتواجدة بجميع المحطات، بالإضافة إلى نشر عناصر الشرطة السرية بالقطارات وعلى أرصفة المحطات، كما سيتم تكثيف دور عناصر الشرطة النسائية لتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن المحطات.



وتشدد شرطة السياحة إجراءاتها لتأمين المواقع السياحية والأثرية، بالإضافة لتشديد إجراءات تأمين السائحين.



وقال مصدر بشرطة السياحة إنه سيتم دعم قوات تأمين المنشآت السياحية والمواقع الأثرية بقوات إضافية بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظات، بالإضافة لتشديد الحراسة على الأفواج السياحية وتكثيف الحراسة عليهم من خلال دعمهم بعناصر مسلحة وذوي كفاءة عالية للتعامل مع أى خطر.