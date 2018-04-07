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صحة الدقهلية تشن حملة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم

السبت 07/أبريل/2018 - 06:54 م
حمله مكبره من صحة
حمله مكبره من صحة الدقهلية لمتابعة جاهزية مصيف جمصه
همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بحملة لمتابعة مدى جاهزية المصيف في مدينة جمصة بمصاحبة قيادات صحة الدقهلية، حيث بدأ الجولة بالمرور على مستشفى جمصة المركزي لتفقد مدى استعدادها لاستقبال المرضى أثناء فترة الاحتفالات بشم النسيم.

وقام "مكى" بتفقد الصيدلية للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات والأدوية، واطمأن على تواجد أطقم الأطباء والتمريض بعدد كاف لاستقبال الطوارئ، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين أثناء موسم أعياد الربيع، واختتم الجولة بزيارة الأسواق التجارية ومراقبة جودة الأغذية والشاطئ وحالة النظافة العامة ورش الحشرات.
صحة الدقهلية تشن حملة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم
صحة الدقهلية تشن حملة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم
صحة الدقهلية تشن حملة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم
صحة الدقهلية تشن حملة لمتابعة جاهزية مصيف جمصة لاستقبال المواطنين فى شم النسيم

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