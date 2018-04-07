مديرا أمن القاهرة والجيزة يتفقدان الخدمات الامنية بمحيط الكنائس .. توجيهات بضرورة إخلائها وتنفيذ حرم آمن .. وإجراء تجارب على البوابات الإلكترونية.. وتكليف البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه

تكثيف امني بمحيط الكنائس لتأمين الاحتفالات في عيد القيامة المجيد

مديرا أمن العاصمة والجيزة يتفقدان الخدمات الامنية بمحيط عدد من الكنائس

اللواء خالد عبدالعال :

ضرورة إخلاء محيط كل كنيسة كحرم آمن لها

اللواء عصام سعد: