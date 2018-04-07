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فكر دينى

الأطرش: قرب مساواة المرأة بالرجل في تونس استمرار للجهل والضلال

السبت 07/أبريل/2018 - 06:56 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
وصف الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقرب إعلان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والحقوق بأنه استمرار في السير نحو "الجهل والتأخر والضلال مبين"، مؤكدا أن الميراث فرضه الله من فوق سبع سموات ولا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة التي اختلفت في العديد من المسائل الفقهية، إلا أن مسائل الميراث تبقى دون خلاف لأن الله تعالى أنزلها مفصلة واضحة وقاطعة.

وقال الأطرش لـ"صدى البلد" إن من يعتقد أن الإسلام ظلم المرأة كما يدعي البعض، فهو جاهل لأن الإسلام حافظ على المراة وعززها وأكرمها، فقد أوصى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالمرأة فقال: "استوصوا بالنساء خيرا"، وعندما فرض الإسلام الحجاب عليها كان الهدف أن يظل الرجل يرغبها ويتعلق بها لأنها عندما تمشي مكشوفة الرأس وعارية الجسد لن تكون هناك رغبة لدى الرجل لها لأنه شاهد ما كان يرغب في رؤيته، وكذلك أيضا عندما فرض الإسلام النصف للمرأة فإنما فرضه لأنها لا تتحمل نفقات أو مسئوليات مثل الرجل، وهناك من الأدلة والبراهين ما يؤكد أن الإسلام لم يظلم المرأة نهائي البتة بل على العكس أنصفها وكرمها.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أعلن منذ ساعات أن المرأة التونسية سوف ترث مثل الرجل قريبا.
و ذلك خلال إحياء الذكرى الـ 18 لوفاة الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة، والذي حكم تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1957 إلى 1987.

يجدر الإشارة الى أن السبسي من أشد مؤيدي الدعوات إلى إعداد مشروع قانون يساوي في الميراث بين المرأة والرجل، مؤكدا أن الإرث لابد ألا يكون قضية دينية.

وقال السبسي: "تونس تفتخر بنسائها، وبالمساواة بين المرأة والرجل، وستواصل إلى الأمام من أجل دعم مكاسب المرأة وإرساء المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.. النساء في تونس يمثلن 60 بالمائة من حاملي الشهادات العليا و45 بالمائة من القضاة و60 بالمائة من الأطباء".

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