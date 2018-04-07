مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

اتفق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم السبت، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني الدكتور معتز موسى، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة وعقد الجلسات الفنية لتفعيل الإجراءات.





وذكر بيان مشترك صدر في ختام مباحثات وزيري الكهرباء المصري والسوداني التي استمرت يومين في الخرطوم ، أن المباحثات تأتي في إطار التاريخية والأزلية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، للمزيد من تعزيز العلاقات الأخوية وأوجه التعامل المشترك في مختلف المجالات.





وأوضح البيان، أن الجانبين استعرضا مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية .



