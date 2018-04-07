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اقتصاد

سنبل: استراتيجية جديدة لتنفيذ وتمويل مشروعات متكاملة لتنمية التجارة بين الدول العربية

السبت 07/أبريل/2018 - 07:04 م
سنبل
سنبل
محمد يحيي وعلياء فوزي
قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي، إن مؤسسته تعكف علي صياغة استراتيجية جديدة لتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية التجارة و تمويلها علي مستوى الدول العربية بالاعتماد علي بعض الوسائل التجارية.

وذكر " سنبل" فى تقرير صادر عن المؤسسة، أن من بين هذه الوسائل برنامج بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرب إفريقيا الذي بدأته المؤسسة خلال العام الماضي، للمساعدة على تحسين استخدام خطوط التمويل المعتمدة الممنوحة للبنوك.

وأوضح أن مؤسسته شرعت خلال عام 2017 في تنفيذ برنامج لبناء القدرات بهدف توسيع نطاق التدريب لتشمل شركات صغيرة ومتوسطة محددة فضلًا عن موظفين في البنوك الشريكة سعيًا إلى تعزيز القابلية للتمويل لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي ستعزز بدورها الاستفادة من خطوط التمويل الممنوحة.

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