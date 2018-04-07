ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

توافد الأقباط على الكاتدرائية بالعباسية لأداء صلاة عيد القيامة

السبت 07/أبريل/2018 - 06:58 م
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية
محمد بدران
توافد الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاحتفال بعيد القيامة المجيد وحضور القداس الإلهي مساء اليوم وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

عزّزت مديرية الأمن من خدماتها الأمنية حول الكاتدرائية والشوارع المحيطة بها ولا يتم السماح بالدخول إلا لحاملي بطاقات الهوية مع تفتيش حقائب السيدات والمرور عبر بوابات كشف المعادن.

كما وضعت مديرية الأمن الحواجز الحديدية حول الكاتدرائية، مع انتشار رجال الأمن وجاهزية خبراء المفرقعات لسرعتهم في الانتقال والتعامل مع الأجسام الغريبة والمشتبه فيها.

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس ليلة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وبعض الوزراء الحاليين والسابقين.

ترشيحاتنا

خالد قمر يعتلى صدارة هدافي الدور الثاني بالدوري بصاروخ أمام طنطا.. فيديو

بتهمة إهانة أردوغان.. حفل زفاف بدون عريس

بيان عاجل بالبرلمان حول لعبة «الحوت الأزرق»

الصور الأولى من حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية

10 عوامل تجعل حسام البدرى المرشح الأول لخلافة كوبر فى منتخب مصر

أبو تريكة يطمئن جماهير الكرة المصرية على محمد صلاح

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس

عزة مصطفى تهنئ حمدي رزق على رئاسة تحرير «المصري اليوم» .. فيديو

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

محمد فضل الله يكشف آليات طعن إبراهيم نور الدين على قرار "فيفا"

«الأمور المستعجلة»: وقف حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

مصر والسودان تتفقان على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

10 عوامل تجعل حسام البدرى المرشح الأول لخلافة كوبر فى منتخب مصر

ولي العهد السعودي يكشف مصير عشرات الملايين من الأجانب العاملين بالمملكة

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

مجلس إدارة الزمالك يتظلم على قرار الأموال العام بتشكيل لجنة لإدارة أموال النادي

شاهد.. اللحظة الأولى لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بالقدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

دينا الشربينى تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة.. صور

هاشتاج «مسيرة العودة الكبرى» يشعل تويتر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. صور

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

فيديو

خبير أمن معلومات: لعبة الحوت الأزرق تستقطب صغار السن.. فيديو
خبير أمن معلومات يكشف مدى خطورة لعبة «GTA» على الأطفال.. فيديو
شاهد.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد
خبير أمن معلومات يكشف معلومات جديدة عن مخاطر «الحوت الأزرق».. فيديو
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا أنطونيوس في أبو ظبي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟