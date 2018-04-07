توافد الأقباط على الكاتدرائية بالعباسية لأداء صلاة عيد القيامة

توافد الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاحتفال بعيد القيامة المجيد وحضور القداس الإلهي مساء اليوم وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

عزّزت مديرية الأمن من خدماتها الأمنية حول الكاتدرائية والشوارع المحيطة بها ولا يتم السماح بالدخول إلا لحاملي بطاقات الهوية مع تفتيش حقائب السيدات والمرور عبر بوابات كشف المعادن.





كما وضعت مديرية الأمن الحواجز الحديدية حول الكاتدرائية، مع انتشار رجال الأمن وجاهزية خبراء المفرقعات لسرعتهم في الانتقال والتعامل مع الأجسام الغريبة والمشتبه فيها.



