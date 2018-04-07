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رياضة

30 ألف جنيه غرامة الزمالك على الونش بسبب "الباديكير"

السبت 07/أبريل/2018 - 06:55 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف أيمن حافظ مدير الكرة بنادى الزمالك عن قرار الجهاز الفني بتغريم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، 30 ألف جنيه.

يأتي هذا بسبب الصورة التي انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي للاعب .

وأكد مدير الكرة أنه لا تراجع عن العقوبة المالية الموقعة عليها وذلك بعدما أثارت الصورة غضب جمهور الزمالك بسبب جلسة الباديكير خاصة وأن الزمالك كان تلقي هزيمة وقتها من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبرر اللاعب موقفه لمدير الكرة أنه مصاب بعين السمكة الى جانب أن أظافره تجعله يشعر بالضيق في الأحذية الرياضية والصورة قديمة ولا يعرف سر انتشارها في الوقت الحالي.

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