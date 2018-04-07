مقتل وإصابة 28 مدنيا في انفجار بمحافظة حلب السورية

لقي 8 مدنيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم /السبت/ جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الانفجار وقع قرب المسجد الكبير في المدينة التي تم تطهيرها من تنظيم "داعش" في إطار عملية "درع الفرات" العام الماضي.



وأفاد ناشطون بأن الانفجار وقع داخل إحدى محلات بيع المحروقات في السوق التجاري وسط المدينة، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.



تجدر الإشارة إلى أن مدنيا واحدا قتل وأصيب 5 آخرون جراء تفجير مشابه في مارس الماضي قرب مقر الشرطة في مدينة الباب.