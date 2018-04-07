الأردن يستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الثلاثاء المقبل

يستضيف الأردن، يوم الثلاثاء المقبل، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبحضور وزيري المالية والتخطيط الأردنيين ومسئولي عدد من البنوك المركزية في الدول العربية.



وتناقش الاجتماعات، التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في منطقة البحر الميت، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.



وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.